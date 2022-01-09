В России уверены в служении НАТО «деструктивной внешней политике США»

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский считает, что единственный смысл существования Североатлантического альянса на сегодняшний день — служение деструктивной внешней политике США. Об этом дипломат написал на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал НАТО «оборонительным альянсом, существующим с целью защиты, а не нападения».

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«Это явно лучшая шутка 2022 года! НАТО могло позиционировать себя как оборонительный альянс во времена существования Варшавского договора. Теперь его единственный смысл — служить деструктивной внешней политике США. Так что не рассказывайте эту шутку афганцам и остальным, недавно пострадавшим от «оборонительности» НАТО», — отрезал Полянский.