Сатпаев: Приход России в Казахстан — большой риск для любой группировки

Даже лояльные к России люди все больше считают, что Кремль рассматривает Казахстан в качестве следующей жертвы. Об этом в своей колонке на The Insider пишет казахстанский политолог Досым Сатпаев.

По его мнению, предреволюционная обстановка в Казахстане и локальный бунт в Алматы вряд ли приведет к революции. Сам Токаев не скрывает, что будет принимать жесткие меры и готов «поиграть» в Лукашенко, тем более что официальное определение протестующим уже дано – «бандитствующие элементы», «террористы», «экстремисты».

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

«Однако, что может добавить масла в огонь, так это вмешательство России. В Казахстане, в отличие от других членов ЕврАзЭС, очень сильны антироссийские, точнее антипутинские, и антиевразийские настроения. Этого нет ни в Армении, ни в Кыргызстане, ни тем более в Беларуси.

Аннексию Крыма в 2014 году многие в Казахстане восприняли как потенциальную угрозу для страны. Антипутинские настроения подогревают и различные заявления российских депутатов и чиновников, которые то высказывают обеспокоенность сокращением использования русского языка в Казахстане, то напоминают о щедрых «подарках русского народа», якобы розданных после распада Союза. Подобные заявления еще больше толкают даже более-менее лояльных к России людей в лагерь антипутинцев, убеждают их, что коллективный Кремль настроен враждебно в Казахстану и рассматривает его в качестве следующей жертвы. При этом демографическая ситуация в самом Казахстане за последние 30 лет сильно изменилась. Число казахов выросло с 40 до 70 процентов. И те из них, кто выросли при новой власти, не помнит СССР, считает Россию не «старшим братом», а потенциальной угрозой. Приход России в Казахстан, пусть и под формальным прикрытием Организации договора о коллективной безопасности — это, на мой взгляд, большой риск для любой группировки внутри элиты, которая сыграет в эту игру», — отмечает аналитик.

