Блинкен: Одна из целей президента Путина — возрождение СССР

Россия хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при Советском Союзе.

С таким утверждением выступил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN, пишет ТАСС.

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«Я думаю, что это так, это одна из целей президента (России Владимира) Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, и добавил, что это «неприемлемо».

