Коротченко: Они и сегодня бредят идеями «Великой Армении»

8 января 1977 года, группа армянских националистов под руководством Затикяна совершила серию терактов в Москве, включая взрыв состава в метро. «Боролись» за независимость Армении.

Расследование по «делу взрывников» провёл по поручению Ю.В. Андропова генерал-майор КГБ СССР Вадим Удилов. Вопреки давлению первого секретаря ЦК Компартии Армении Демирчяна, чекисты произвели аресты террористов в Ереване и доставили их в Москву. Все трое армянских террористов получили от советского суда высшую меру наказания.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Потом, уже позже, такие же армянские националисты начали развал Советского Союза путем территориальных притязаний к Азербайджанской ССР, превратили Южный Кавказ в театр военных действий, совершили серию покушений на вице-премьера Виктора Поляничко, расстреляли полковника Владимира Блахотина, убивали российских десантников, уничтожали путем массовых зверских убийств мирных жителей Ходжалы, превратили за почти 30 лет оккупации сотни азербайджанских городов и деревень в выжженную пустыню, наносили ракетные удары по спящим мирным городам Азербайджана в 2020 году.

Они и сегодня бредят идеями «Великой Армении», выдвигают территориальные претензии к соседним государствам, возводят в ранг национальных героев гитлеровских преступников и пособников нацистов.

Важно помнить об этом, тем более, что не все из них понесли ответственность за совершенные террористические преступления и преступления против человечности.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.