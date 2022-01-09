Венедиктов: Назарбаев молчал, потому что он все понимал, что происходит

Алексей Венедиктов, главред «Эха Москвы», так прокомментировал заявление пресс-секретаря Назарбаева:

― Я думаю, что Назарбаев молчал, потому что он все понимал, что происходит. Он понимал, что Токаев, один из бенефициариев, воспользовался этими протестами для того, чтобы политическую часть переложить на плечи окружения Назарбаева, избавиться от назарбаевских людей.

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…Токаев разорвал договоренности с Назарбаевым. И в этом смысле это государственный переворот. Потому что по закону, повторю, Назарбаев — пожизненный председатель Совбеза. Для того, чтобы его снять, нужно изменить закон и Конституцию. Этого не было сделано.