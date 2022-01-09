Зульфугаров: Привлечение Турции в Казахстан неизбежно

Думаю, и в Москве хорошо понимают, что ввод войск в Казахстан может успокоить ситуацию лишь на короткий период, а дальше все внутри казахстанские игроки объединятся в противодействии агрессору.

Ясно, что базовой оппозиционной идеологий станет национализм тюркского толка. И как ему идеологически может противостоять Кремль?

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Думаю, что только в версии дугинского евроазийства. Значит, привлечение Турции неизбежно. Пока формат этого сложно представить, но посмотрим, какие решения примут на Совете Тюрских государств. Только привлечение к процессу стабилизации этого органа позволит Токаеву избежать обвинений в предательстве.

Об этом в соцсети Facebook отметил экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

