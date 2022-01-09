Политолог Магда – Minval.az: Россия – агрессор, который хочет вернуть Киев в сферу своего влияния, но страха в Украине нет

2021 год удался для Украины сложным со всех точек зрения. Особенно в плане конфликта с Россией. Российский президент Владимир Путин, по сути, уже дал обоснование для войны с Украиной. Теперь он требует от Запада гарантий, понимая, что они воевать с Россией не будут, а только обойдутся санкциями. О переговорах НАТО-Россия и возможное сопротивление, рассказал в интервью Minval.az украинский политолог Евгений Магда.

— Весь год практически прошел под угрозами России о возможном начале конфликта. Сейчас 12 января Москва добилась встречи с представителями НАТО, где они будут требовать гарантий безопасности. Насколько реальна конфронтация России и Украины?

— Конфронтация Украины с Россией продолжается с 2014 года, речь может идти только о расширении масштабов агрессии. Украина защищает свою территорию и будет продолжать эти действия, независимо от позиций других государств. Нужно понимать, что Украина не является членом НАТО, поэтому рассчитывать на высадку солдат Альянса в случае расширения агрессии России не стоит. Но украинская армия стала намного сильнее, по сравнению с 2014 годом, она остается государственным институтом, которому доверяют больше всего в Украине. Очевидно, что никто не хочет расширения российской агрессии, но и страха тоже в Украине нет.

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— Какие ожидания на 2022 год в Украине по поводу войны с Россией?

— Как я уже сказал, война продолжается восьмой год. Украина сумела выстоять под самым тяжелым ударом в 2014 году, и об этом не стоит забывать. В отличие от того времени, у большинства граждан нашей страны нет иллюзий в отношении России. Она – агрессор, который хочет вернуть Украину в сферу своего влияния. В этом нет сомнений, как и в том, что миллионы украинцев против такого сценария.

— Давайте поговорим о внутриполитической ситуации в Украине. Владимир Зеленский оставляет шансы на второй срок или его ждет импичмент?

— После прихода к власти Зеленского партия «Слуга народа» выиграла парламентские выборы и, среди прочего, изменила процедуру импичмента. В Украине он стал фактически невозможным, тем более, когда формальное большинство в парламенте имеет партия, которая ассоциируется с президентом. Но популярность Зеленского постоянно падает, и он вряд ли будет фаворитом на предстоящих президентских выборах. Очевидно, что его команда будет пытаться сохранить власть, но это непростая задача. Поэтому 2022 год будет годом продолжения политического кризиса в Украине, усугубляющегося агрессивными действиями России.

— Согласитесь, конец 2021 года для Украины удался «горячим». Как бы вы оценили политические итоги года для Украины?

— Политический 2021 год для Украины стал годом потерянных возможностей. Владимир Зеленский остается самым популярным политиком страны, но трое из четверых граждан Украины готовы голосовать за другого кандидата в президенты. Правящая партия «Слуга народа» выбросила первый номер своего предвыборного партийного списка Дмитрия Разумкова из кресла председателя Верховной Рады. Две волны COVID-19 стали серьезным испытанием, Украина только сейчас выйдет на 50-процентный уровень вакцинации населения. Верховная Рада приняла закон об олигархах, где впервые вводится такой термин. Но это не деолигархизация, к сожалению, а стремление взять на короткий поводок любого обладателя финансовых и информационных ресурсов. Против пятого президента Петра Порошенко развернулась кампания политического преследования, его на ровном месте обвиняют в государственной измене. Команда президента Зеленского пытается бороться с потерей им популярности не рациональными шагами, а политическими репрессиями, но это путь в никуда.

Беседовал Ниджат Гаджиев