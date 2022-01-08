МИД России назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной

Направление миротворцев ОДКБ в Казахстан произошло на абсолютно законном основании, а реакция США оскорбительная и хамская, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Четкая, абсолютно законная реакция на такое же законное обращение. Самое важное: законно избранного президента Казахстана… Никаких вопросов не было, как эти (президентские выборы в Казахстане) прошли. Все признали, работали, строили отношения, никаких сомнений нет — это законно избранный президента, законное правительство, которое обратилось к организации, в которой участвует, с просьбой о помощи», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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Она добавила, что только после того, как факты с развитием ситуации сказали о внешних угрозах, казахстанской стороной были задействованы процедуры обращения в ОДКБ.

«Соответственно, любимый этот тезис (Запада) о том, что некая неправовая история творится, тоже не работает. Поэтому нашим западные партнеры мямлят, выставляют себя в абсолютно таком непрофессиональном провальном свете, друг другу противоречат. У меня такое впечатление, (что) от полного бессилия, еще и оскорбляют. Это оскорбление хамское от Блинкена демонстрирует отсутствие аргументов и полный провал с точки зрения выработки политической позиции по этому вопросу», — отметила Захарова.