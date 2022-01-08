В Беларуси «проговорились» и назвали истинную цель происходящего в Казахстане

Так, белорусский политолог, глава информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» (КСДС) Юрий Воскресенский, которого местные СМИ называли рупором КГБ, считает необходимым «пригласить» Казахстан вступить в «союз» РФ и Беларуси.

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«А не плохо бы Казахстану предложить вступить в союз Белоруссии и РФ. С учетом того, с чем сейчас Токаев столкнется, и внешним и внутренним давлением. Это было бы замечательно, если бы президент Беларуси пригласил Казахстан официально, или президент России, или оба президента, вступить в наш союз», — анонсировал планы Кремля Воскресенский.