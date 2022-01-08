Пентагон заявил, что США не изменят позицию по военному присутствию в Европе

Администрация США не рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Европе или смену позиции по данному вопросу, заявил в субботу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Появились некоторые сообщения от телеканала NBC о вариантах действий, которые США рассматривают накануне переговоров с Россией. Могу недвусмысленно заявить, что мы НЕ рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу», — написал Кирби в своем аккаунте в Twitter, передает РИА Новости.

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Представитель оборонного ведомства США добавил, что США также не планируют менять численность своих сил в странах Балтии и Польше.