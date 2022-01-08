Скончался заслуженный артист Азербайджана Новруз Гартал

Умер заслуженный артист Азербайджана Новруз Гартал.

Об этом сообщил сотрудник Академического музыкального театра Аждар Дадашов.

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Отметим, что актер недавно был размещен в Национальный онкологический центр из-за рака кишечника и перенес операцию.

Новруз Гартал родился в 1947 году. С 1967 года работал в Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии.

За годы работы Новруз Алиев проявил себя как талантливый исполнитель эпизодических и ключевых ролей, чем завоевал симпатии зрителей.

В 2013 году ему было присвоено почетное звание заслуженного артиста Азербайджана. Неоднократно награждался премией Президента.