Акар: Наша цель на Южном Кавказе — долгосрочный мир и стабильность

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, касаясь ситуации на Южном Кавказе, заявил, что Турция будет и далее поддерживать справедливую позицию братского Азербайджана, передает «Анадолу».

«Наша цель на Южном Кавказе — долгосрочный мир и стабильность. Президенты Турции и Азербайджана протянули руку мира Армении. Надеемся, что в Ереване в должной мере оценят данный жест. Это вопрос, касающийся не только Азербайджана или Армении, а региона в целом. Южный Кавказ должен превратиться в остров стабильности», — сказал министр.

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Он напомнил, что начиная с 30 января в Азербайджане действует совместный Турецко-российский мониторинговый центр. «Мы подходим к вопросу позитивно. Число нарушений режима прекращения огня снижается. Надеемся, на еще больший уровень стабильности. Совместные шаги Турции и России вносят вклад в мире и долгосрочность режима прекращения огня», — сказал министр.