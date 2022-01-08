Forbes: Миллиардеры в Казахстане потеряли около 3 млрд долларов на фоне беспорядков

Миллиардеры в Казахстане, в том числе члены семьи бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, теряют миллиарды долларов во время падения акций на фоне ситуации с беспорядками по всей республике, сообщает издание Forbes.

Как отмечает издание, в общей сложности четыре казахстанских миллиардера, в том числе дочь и зять Назарбаева, «обеднели» на три миллиарда долларов по сравнению с 4 января из-за ситуации в стране.

Ранее сообщалось о падении бумаг банков Kaspi.kz и Halyk bank.

Forbes отмечает, что крупнейший акционер и председатель совета директоров Kaspi.kz миллиардер Вячеслав Ким за последние несколько дней потерял 1,4 миллиарда долларов, состояние председателя правления банка Михаила Ломтадзе также уменьшилось на 1,4 миллиарда. Дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев, как пишет издание, потеряли на фоне беспорядков около 200 миллионов долларов.