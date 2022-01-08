Энгин Озер: Ввод войск ОДКБ в Казахстан не радует Анкару

«Недовольство народа Назарбаевым — понятный и четкий факт, он более 30 лет возглавлял государство и не смог добиться социального благополучие своего народа. Что касается Токаева, то не думаю, что он произвел какие-то кардинальные изменения в жизни граждан, вернее сказать, они были весьма «декоративными»».

Такое мнение в беседе с Minval.az высказал турецкий эксперт Энген Озер. Он также добавил, что из каких-либо запомнившихся инициатив Токаева можно отметить разве что расширение полномочий казахского языка в стране и переход на латиницу.

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«На самом деле, элиты в Казахстане не меняются практически с советских времен, они также являются координаторами и почти всей бизнес-среды. Однако массовые погромы и грабежи тысяч магазинов и объектов общепита в стране очень трудно объяснить недовольством народа. Такие методы протестующих вызывают серьезное беспокойство», — отметил эксперт.

Что касается мнений о внешнем вмешательстве неких сил, сумевших спровоцировать народные протесты в стране, то, как отметил Озер, на данный момент он не видит в Казахстане никаких следов и проявлений их деятельности.

Прокомментировал Энгин Озер и реакцию Турции на события в Казахстане. По мнению политолога, Казахстан, являющийся членом ОДКБ, имел право задействовать его полномочия и привлечь силы блока для наведения порядка в стране. В этом смысле реакция официальной Анкары на этот процесс скорее нейтральная, поскольку Турция и Казахстан не связаны никакими военными договорами и обязательствами.

«Конечно, подобный поворот событий не является позитивным и вряд ли радует Анкару. Ввод войск ОДКБ вряд ли встречен и населением Казахстана с каким-либо оптимизмом», — подчеркнул турецкий эксперт.

По его словам, ясно одно: после введения войск ОДКБ в страну, влияние России в Казахстане, безусловно, усилится. Кроме того, как отметил политолог, «дестабилизация в стране неприемлема и с точки зрения Китая, потому что в Казахстан вложено немало китайских инвестиций, особенно в рамках глобального экономического проекта «Один пояс, один путь», где Казахстан играет ключевую, транзитную роль в концепции нового Шелкового Пути». Что же касается позиции РФ, то, по мнению политолога, «один из приоритетных вопросов, который поднимет Москва – это безопасность русского населения в стране».

С другой стороны, полагает Озер, правление Токаева не принесло положительных результатов для простого народа Казахстана —по его словам, «как показывает практика, элиты в стране лишь богатеют, а население лишь нищает – из года в год этот социальный разрыв лишь усиливается».

В. Мансуров