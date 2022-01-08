Расим Мусабеков: Силы ОДКБ нужны Токаеву, чтобы заставить казахские войска слушаться

«Сравнения с 20 января в Баку и ситуации в Казахстане уместны в том лишь контексте, что и там и там наблюдался полный паралич власти и действия групп, провокаторов, для создание ситуаций, что оправдали бы ввод, тогда советских войск, сейчас – подразделений ОДКБ».

Об этом в беседе с Minval.az сказал депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, добавив также, что, в сущности, три тысячи военнослужащих ОДКБ на весь огромный Казахстан —«это, по сути, ничто».

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В этом смысле говорить о какой-либо «оккупации» Казахстана не стоит, потому что даже 100-тысячный контингент – «это слишком мало для такой огромной страны», отметил политолог.

При этом, по его словам, «сам Казахстан располагает своей 70 тысячной армией, плюс национальная гвардия, а еще плюс внутренние войска, войска МВД И МЧС, в целом, примерно, около 150 тысячный контингент».

По мнению политолога, вопрос не в том, что не хватает сил для установления правопорядка в стране.

«Вопрос в том, что Токаева внутренние военные структуры либо слушаются плохо, либо находятся в нерешительности, боясь, что они начнут стрелять, а потом их же в этом обвинят. То есть Токаев рычагами силовых структур то ли не может управлять, то ли они ему не подчиняются. И российское трехтысячное военное присутствие в Казахстане необходимо, на мой взгляд, Токаеву, чтобы придать нерешительным казахским военным структурам уверенность в том, что существует серьезная поддержка, а также тем, кто его, может, плохо слушали, показать, что за этим стоит Москва. Может быть, тогда они будут более решительно следовать указаниям Токаева. Войска ОДКБ нужны Токаеву, думаю, именно для этого», — предположил политолог.

Между тем, по его словам, Турция обеспокоена в целом ситуацией в Казахстане. Однако, как отмечает Мусабеков, известно, что состоялся телефонный разговор Эрдогана и Путина, где инициативной стороной выступил именно президент России. Также состоялся разговор Эрдогана и Токаева, «где тот, наверняка, обрисовал ситуацию в стране и, возможно, обсудил с Эрдоганом важные вопросы».

В целом, по вопросу ввода войск ОДКБ в Казахстане, «Турция ни позитивно, ни негативно свою реакцию не выражала», подчеркнул политолог.

Что касается вопроса политических реформ в Казахстане, то, по мнению Мусабекова, «реформы в стране шли достаточно правильно и с хорошим темпом». И по некоторым направлениям, Казахстан, даже опережал Россию.

«Ну да, при этом выявилось, что функционирование механизма власти, в ситуации двоевластия Токаева и Назарбаева создает ощутимое напряжение во внутриэлитных отношениях. Что и проявило себя. Но, будем надеяться, что сейчас ситуация будет двигаться в сторону разрешения общественно-политического кризиса, что мы наблюдаем в Казахстане», — резюмировал наш собеседник.

В.Мансуров