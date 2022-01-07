Коротченко — об армянах: Обделавшись, поливали ОДКБ дерьмом, теперь же усердно нахваливают

Сначала российская агентура армянского лобби усердно поливала ОДКБ дерьмом из-за отказа поддержать Ереван — когда «львы» в очередной раз обделались и массово посдавались в плен — теперь же эти самые люди усердно нахваливает ОДКБ.

Забавно.

Важно понимать, что во всей этой ситуации с вводом контингента ОДКБ в Казахстан Никол Пашинян (Армения сейчас председательствует в ОДКБ) исполнял роль статиста — делал то, что ему велели в Кремле. Все ключевые решения по ситуации принимал Владимир Путин.

Ну и, разумеется, как Россия и ОДКБ не поддерживали территориальные притязания Армении на территории соседних стран, так и не будут поддерживать. От слова «никогда», то есть совсем.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.