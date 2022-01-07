Яков Кедми отрицает попытку цветной революции в Казахстане

Бывший руководитель одной из израильских спецслужб Яков Кедми считает, что события в Казахстане — это не попытка цветной революции. По его оценке, в настоящее время ситуацию «пытаются оседлать» разного рода политические или играющие на политической арене оппозиционные элементы.

«В основном представители олигархии и криминальные в прошлом, которые пользуются той или иной поддержкой на Западе, попытались оседлать то, что происходит в Казахстане. Но им вряд ли это удастся», — приводит «Спутник» слова Кедми.

По его словам, оппозицией руководят беглые олигархи, которые покинули Казахстан, прихватив крупную сумму с собой. Однако у протестов нет единого лидера, пока никто не выдвинулся и никого не представили.

Он отметил, что в Казахстане зашкаливает число «общественных организаций», финансируемых различными спецслужбами на Западе.

Кедми считает, что коллективные миротворческие силы могут покинуть страну после того, как обстановка стабилизируется, казахские службы и армия овладеют всеми важными пунктами, будет положен конец анархической ситуации.

«Они пришли только помочь и освободить силы Казахстана от необходимости защищать стратегически важные объекты. Как только ситуация вернется в нормальное русло, они уйдут, так как вошли на ограниченный срок», — сказал Кедми.

При этом он исключает, что они могут остаться в Казахстане на несколько лет. По оценке эксперта, ситуация стабилизируется в течение нескольких дней, затем закрепится в течение нескольких недель. После этого уже силы коллективной безопасности смогут покинуть страну.

Кедми уверен, что после Казахстана авторитет ОДКБ в глазах Запада и стран бывшего СССР возрастет. Так как организация показала свою эффективность в заявленных ею направлениях — борьбе с террором, бандитизмом, криминалом.

Бывший руководитель одной из израильских спецслужб отметил и особую роль России в этом вопросе. Он считает, что Казахстан будет пользоваться помощью РФ, так как она оказывалась в подобных же условиях.

«Российская ФСБ достигла отличных успехов в борьбе по предупреждению и разоблачению ячеек террористов, российские специалисты поделятся опытом, чтобы оперативная и профессиональная работа во всех областях в плане борьбы с террором была более эффективной «, — заявил Кедми.

Эксперт также отметил, что главным недостатком СНБ Казахстана стала недостаточно оперативная работа. Он считает, что для предотвращения подобных ситуаций первое — выявление всех боевиков, чему должна последовать оперативная глубокая работа, отлов всех вовлеченных в бунты людей. Кедми считает это реальным, так как люди не существуют в абсолютном вакууме, они как-то двигаются, у них есть связи, они оставляют следы. Именно по ним и вычисляют.

В Казахстане он считает, что недооценили степень, серьезность ситуации, не создали достаточной экипировки и уровня службы безопасности, чтобы бороться с опасностью.

Он рекомендует им переквалифицировать спецназ, набрать людей из воинских частей, создать качественные подразделения в достаточном количестве и с правильной дислокацией. Кроме того, наладить профессиональную работу СНБ среди населения, чтобы лучше чувствовать настроения общества и вовремя обнаруживать потенциально опасные точки, ликвидировать эти образования еще на стадии их становления.