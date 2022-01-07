Каспаров назвал Пашиняна соучастником массовых убийств в Казахстане

Трагически продолжают развиваться события в Казахстане – поступает информация уже о сотнях убитых среди протестующих, началась сегодня и фактическая оккупация страны так называемыми силами ОДКБ, что в реальности означает передачу части суверенитета Казахстана Кремлю. Об этом заявил Гарри Каспаров на страницах своей интернет-газеты.

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«Позорным на этом фоне выглядит поведение армянского лидера Никола Пашиняна, принявшего деятельное участие в реализации плана по оккупации Казахстана, став, тем самым, соучастником сегодняшних массовых убийств. То обстоятельство, что Пашинян пришёл к власти в результате мирной революции, делает его действия особо циничными. Невозможно купить безопасность собственного народа ценой крови других народов», — добавил экс-чемпион мира.