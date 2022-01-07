Кадырову обидно за народ Казахстана

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал еще одно видеообращение, в котором призвал народ Казахстана прекратить протесты. Запись его речи опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

«Дорогие казахские братья, сестры! Остановитесь! Клянусь вам всевышним, это к хорошему не приведет. Вам будет самим трудно. Сегодня у вас повышенные цены на газ, а завтра – на все, и послезавтра вы сами будете жить на развалинах. Еще в более худших условиях», — предупредил глава Чечни.

По его словам, во всех странах, в том числе западных, есть регионы, которые живут хуже других.

«Сегодня вы дали почувствовать, что вы есть. Но все, дальше продолжать, я думаю, это неправильно. Неправильно то, что вы начали, и неправильно продолжать. Зачем сжигать, разрушать, забирать. Мне обидно за Казахстан, за братский народ», — подчеркнул Кадыров.

