Арутюняна в Гаагу надо, а не в Москву, заявил российский эксперт

Назначение Вагаршака Арутюняна послом в Москву — показатель возможностей армянского лобби в России, которое сумело не только реализовать подобную многоходовую комбинацию, но и добиться согласия на это со стороны ключевых российских ведомств и служб — ведь с точки зрения норм международного права Арутюнян — разработавший и реализовавший (в качестве военного советника Пашиняна) план ракетных ударов по азербайджанским городам в ходе Второй Карабахской войны — является международным военным преступником.

По идее его в Гаагу надо, а не в Москву.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

