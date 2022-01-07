Лукашенко, Путин и …Пашинян считают недопустимым проникновение в Казахстан бандформирований

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудили ситуацию в Казахстане, отметив важность недопущения в эту страну бандформирований. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба белорусского президента.

«Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне», — отмечается в сообщении президентской пресс-службы.

