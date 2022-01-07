Шевченко – о заявлениях пропагандистов Кремля по Казахстану: Меня поразил чудовищный ультиматум Симоньян

Из России уже всучат недвусмысленные угрозы и ультиматумы. Об этом, как передает Minval.az, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил российский политик и журналист Максим Шевченко.

«Меня совершенно поразил чудовищный по своему чванству, — я бы так сказал, — ультиматум Маргариты Симоньян, когда она потребовала от казахов перейти на кириллицу, и так далее. Мне кажется, такие голоса из России звучать вообще не должны. Потому что казахское общество это услышит как безусловную попытку интервенции и захвата Казахстана. И это самая главная угроза, которая есть в этой ситуации».

Он напомнил, что казахи воевать не боятся: это, отметил политик, народ воинов, народ мужчин.

«Действия России ни в коем случае, — я надеюсь, что российская власть это понимает, и что эти звучащие голоса Симоньян или Жириновского это все-таки достаточно маргинальные звуки на общем фоне. Потому что казахи воевать не боятся. Это народ воинов, народ мужчин. И уже такие голоса раздаются из Казахстана — воспринимать силы ОДКБ как силы оккупационные. Думаю, что ничего хорошего в этом не будет. Никакого ограниченного контингента не хватит, и никакой миротворческой операции не получится. И Афганистан покажется ещё более или менее», – подчеркнул журналист.