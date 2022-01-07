МВФ – о росте цен в Азербайджане

Международный валютный фонд в 2022 году планирует провести консультации с правительством Азербайджана по IV статье устава Фонда (2022 Article IV Consultation).

Об этом сказала глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Наталья Тамириса.

Отвечая на вопрос «Должен ли Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подумать о дальнейшем повышении учетной ставки?», Н.Тамириса отметила, что правильная реакция монетарной политики на высокую инфляцию во многом зависит от источника инфляции, и в последнее время в росте цен в Азербайджане важную роль сыграли внешние факторы. Она сказала, что ЦБА должен тщательно сбалансировать риски при любом решении, которое примет в будущем относительно процентной ставки.

«Мы с нетерпением ждем обсуждения этих вопросов с официальными лицами ЦБА в ближайшие месяцы», — подчеркнула Н.Тамириса (цитата по АПА).

