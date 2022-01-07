Макрон сообщил, что позвонит Путину в ближайшее время

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует вновь провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. С таким заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в связи с началом председательства Франции в Совете Евросоюза.

«Франция продолжает обмен мнениями с Россией. У меня уже было две весьма продолжительных телеконференции с президентом России Владимиром Путиным в последние недели и в ближайшие дни предстоят новые переговоры», — отметил французский лидер (цитата по ТАСС).