Турция одобрила создание трехстороннего таможенного комитета с Азербайджаном и Грузией

Правительство Турции утвердило протокол о создании трехсторонней комиссии по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана и Грузии.

Решение опубликовано в «Rеsmi qеzet».

Следует отметить, что таможенный комитет между тремя странами был создан в октябре прошлого года в Измире, Турция.

Трехсторонний комитет будет координировать, продвигать и развивать сотрудничество между сторонами, а также определять ключевые области и направления сотрудничества.

Заседания комитета будут проводиться один раз в год. Следующая встреча состоится в Баку.