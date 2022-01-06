Фестиваль Sundance из-за «омикрона» перенесли в онлайн-формат

Фестиваль независимого кино Sundance («Сандэнс») перенесли в онлайн-формат из-за роста числа заражений новым штаммом коронавируса «омикрон» в США, рассказали организаторы мероприятия, пишет «Газета.ру».

Организаторы назвали отказ от очных мероприятий большой потерей. «Но мы не считаем безопасным или оправданным собирать тысячи актеров, зрителей, работников, волонтеров и коллег со всего мира на 11-дневный фестиваль», — подчеркнули они.

Мероприятие ранее планировалось провести в смешанном формате. Фестиваль пройдет 20 января.