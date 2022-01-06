Москва препятствует поставкам угля из Казахстана в Украину, считают в Киеве

Несмотря на контракт, поставки угля из Казахстана в Украину не производятся из-за действий России. Об этом заявил на брифинге в среду министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает пресс-служба министерства.

«Действительно, есть заключенный контракт «Центрэнерго» на 660 тыс. тонн казахского угля в течение ОЗУ, но опять же, к сожалению, из-за соответствующих действий Российской Федерации происходит блокирование транзита угля по российской территории, а сейчас мы не видим, и «Центрэнерго» да сам не видит других возможностей на сегодняшний день этот уголь физически получить», — рассказал Герман Галущенко.

Относительно угля, законтрактованного для поставок на ТЭС до конца отопительного сезона, министр отметил, что Украина имеет законтрактованные объемы, импорт стабильно производится с помощью кораблей.

«Есть уже определенное накопление в самих портах, которые сейчас отгружаются дальше на станции. Есть корабли, которые идут в Украину по четкому графику, и мы видим, что где-то средний объем импортного угля морским путем будет где-то около 1,6-1,8 млн тонн , возможно, больше на этот период», — отметил он.

Галущенко сообщил также, что на сегодняшний день цена на уголь упала.

«Потому что в период больших цен она доходила до 300 долларов. Сегодня мы говорим, что средняя цена составляет около 140 долларов», – добавил он.

