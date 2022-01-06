Армяне протестуют против отправки своих войск в Казахстан

Никакая другая страна не имеет легитимного права вмешиваться во внутреннюю политическую жизнь иного государства. Об этом говорится в заявлении, распространенном представителями 20 общественных организаций и гражданского общества Армении.

В заявлении, в частности, отмечается։

«Вмешательство во внутренние дела Казахстана в составе стран-членов ОДКБ, участие в акциях против справедливого гнева населения этой страны и возможных случаях нарушений прав человека нанесут значительный и необратимый ущерб международной репутации Армении, с соответствующими последствиями.

Осуждаем недальновидные и безответственные шаги Правительства Армении. От кабмина РА требуем быть разумными при принятии решений и воздерживаться от угрозы дискредитации репутации Армении, статуса оккупанта.

Требуем, чтобы Правительство Армении воздержалось от отправки войска в Казахстан».