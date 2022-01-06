Политолог Трофимчук: Армия Азербайджана лидирует в самом реальном рейтинге на евразийском пространстве

Первое же столкновение с реальностью — и при этом ещё без всякой войны — показало, что фактический рейтинг армии Республики Казахстан равен нулю. А какие красивые были парады. Великолепные были парады. Итак – минус одна армия на просторах Центральной Азии. Это записали и наши враги.

На это в соцсети «Фейсбук» обратил внимание политолог Григорий Трофимчук.

«Армия Азербайджана остаётся номером один в неформальном, но зато самом реальном рейтинге армий на постсоветском, евразийском пространстве. При этом в глобальном списке «2021 Military Strength Ranking» она и сейчас стоит ниже казахстанского аналога: места 63 и 61 соответственно (globalfirepower.com)», — заключил эксперт.