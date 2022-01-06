Жириновский высказался на тему протестов в Казахстане и вспомнил про Армению

Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что одним из факторов, который спровоцировал протесты в Казахстане, стало внешнее влияние.

«Внешнее влияние. Во-первых, со стороны окружающих мусульманских стран, где были свои религиозные восстания. Рядом Афганистан, где к власти пришли талибы. Во-вторых, американцам было бы выгодно выбить одного из союзников России в Средней Азии и помочь установиться там, по крайней мере, нейтральному режиму, как в Армении или Молдове, и они закрыли бы регион от России. Осталось бы только сменить режим в Узбекистане, чтобы окончательно ослабить влияние России», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.