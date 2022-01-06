Генсек ОДКБ обсудил с премьер-министром Армении ситуацию в Казахстане

Генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил с действующим председателем организации, премьером Армении Николом Пашиняном, переброску контингента ОДКБ в Казахстан, говорится в пресс-релизе организации.

«Шестого января 2022 года состоялся телефонный разговор генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с председателем Совета коллективной безопасности, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — сказано в сообщении.

«Станислав Зась проинформировал о ситуации в Республике Казахстан и о ходе реализации решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну коллективных миротворческих сил ОДКБ для нормализации обстановки в стране», — говорится в релизе.