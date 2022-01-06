Организация тюркских государств готова оказать поддержку Казахстану

В Организации тюркских государств заявили, что организация готова оказать поддержку Казахстану в случае необходимости.

При этом члены организации считают, что у Казахстана есть все возможности, чтобы восстановить порядок.

«Мы подчеркиваем важность, которую мы придаем миру и стабильности в Казахстане, и выражаем нашу твердую солидарность с нашей страной-членом Казахстаном. Мы полагаемся на здравый смысл братского казахского народа и его желание вернуться к нормальной жизни. Мы считаем, что у казахстанских властей есть возможности для мирной деэскалации и восстановления порядка и спокойствия. Мы заявляем, что готовы оказать правительству и народу Казахстана любую поддержку, в которой они могут нуждаться. Мы выражаем соболезнования погибшим в результате происшествий и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении организации.