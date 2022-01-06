«Газпром» и турецкая компания Botas заключили новый контракт

«Газпром экспорт» и турецкая нефтегазовая компания Botas заключили новый контракт на четыре года на поставку 5,75 млрд куб. м газа в год по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении «Газпром экспорта».

30 декабря «Газпром экспорт» и Botas подписали пакет соглашений, касающихся сотрудничества в области поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры.

«В частности, подписан новый контракт на поставку природного газа в адрес Botas начиная с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 млрд куб. м газа по газопроводу «Турецкий поток» ежегодно в течение 4 лет», — сказано в сообщении.