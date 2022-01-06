Жапаров обсудил ситуацию в Казахстане с Токаевым, Пашиняном и Путиным

Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил складывающуюся в Казахстане ситуацию с казахстанским президентом, а также с лидерами России и Армении. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы киргизского государства.

«Президент провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран — членов ОДКБ. Глава государства переговорил по телефону с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудили текущую ситуацию в Республике Казахстан», — говорится в сообщении.