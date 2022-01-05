Коротченко: В случае сноса Токаева Казахстан может стать второй Арменией

ОДКБ должна сейчас не пассивно молчать, а сделать официальное заявление о полной поддержке законного президента Казахстана. Всеми доступными способами.

Снос законной власти в Казахстане в перспективе приведет к выходу этой страны из ОДКБ и появлению там военных баз США, нацеленных на Китай (в первую очередь!) и на Россию.

В случае сноса президента Токаева Казахстан может стать второй Арменией.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.