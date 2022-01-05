В Кыргызстане верят в способность Казахстана справиться с тяжелой ситуацией

Власти Казахстана способны разрешить сложившуюся ситуацию в стране, считает заместитель главы правительства Кыргызстана Эдиль Байсалов.

«Речь не идет о каких-либо дополнительных мерах в связи с событиями в Казахстане. В Бишкеке нет ни малейших сомнений в том, что ближайший нам братский народ и мудрое руководство соседнего государства способны самостоятельно решить все стоящие перед ними вопросы», — заявил Байсалов в среду на своей странице в Twitter.

Также поддержку Казахстану выразил и МИД Кыргызстана: «Кыргызстан уверен, что власти Казахстана способны самостоятельно разрешить сложившуюся в стране ситуацию, но при необходимости Бишкек готов оказать им «всемерную поддержку».

«Республика, исходя из крепких родственных связей двух народов и союзнических отношений двух государств, искренне заинтересована в стабильном социально-экономическом развитии и процветании Казахстана. Кыргызстан всегда был и остается рядом с братским Казахстаном и готов оказать любую посильную поддержку и помощь, как это всегда было в истории взаимоотношений наших народов», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что происходящие в Казахстане «насилие, беззаконие и провокации, а также безответственные призывы к правонарушениям» не только не решат насущные проблемы жителей этой страны, но и ухудшат положение простого населения.

«Сегодня как никогда важно найти взаимоприемлемое решение и не допустить дальнейшей эскалации ситуации», — заявили в МИД Кыргызстана.