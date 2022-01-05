Калашников: Это внутреннее дело Казахстана, но для нас это, безусловно, важно

Руководство Казахстана, скорее всего, сможет урегулировать ситуацию, приход к власти в стране антироссийских сил вряд ли возможен. Такое мнение в беседе с ТАСС в среду выразил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Я даже этого не допускаю, ситуация в мире изменилась. Мы прекрасно понимаем, что такое для нас Казахстан — это самая протяженная граница для нас. И я думаю, что этого не будет», — ответил он на вопрос об угрозе появления антироссийски настроенных властей в Казахстане. «То, что [президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев там сейчас делает, я надеюсь, что они справятся. Я думаю, что они должны с этим справиться», — считает парламентарий.

Как отметил Калашников, причиной акций протеста изначально стало повышение цен на газ, чем «немедленно, молниеносно воспользовались и некие заинтересанты дестабилизации ситуации в Казахстане». «Об этом свидетельствует, как быстро там, в отличие от 2011 года, 2008-го, такие экономические выступления уже были в Казахстане, как быстро это с запада [страны] перекинулось на совсем другие регионы, которые никогда не были участниками такого рода выступлений», — сказал он. Калашников обратил внимание на скорость вмешательства в протесты «прозападных интернет-каналов», которые «начали выводить, координировать людей».

«Мы должны четко и ясно понимать: это внутреннее дело, конечно же, Казахстана, но для нас это, безусловно, важно», — заключил парламентарий.