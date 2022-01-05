Чингиз Абдуллаев готов по первому зову прилететь на помощь Казахстану

Казахстан — самая большая в мире мусульманская страна. Любые потрясения в ней, скажутся по всей Средней Азии, по всей Евразии. В этой стране у меня сотни тысяч читателей.

Никогда не забуду как меня встречают в Астане.

Мои дорогие братья и сестры. Я готов помочь Вам и прилететь по первому зову. Когда, в январе девяностого, нам было тяжко, один из немногих, кто подал голос в защиту Азербайджана, был Народный поэт Казахстана Олжас Сулейманов. Мы этого никогда не забудем.

Теперь наш через сказать Вам. Мы всегда с Вашим народом! Во все времена и при всех обстоятельствах!

Об этом в соцсети «Фейсбук» написал известный азербайджанский писатель Чингиз Абдуллаев.