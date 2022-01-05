МИД России надеется на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане, говорится в заявлении МИД РФ.

«Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты», — сообщается на сайте МИД РФ.

Россия выступает за нормализацию ситуации в Казахстане путем диалога, а не беспорядков, говорится в заявлении МИД РФ.

«Внимательно следим за событиями в братской соседней стране. Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов», — указывается в сообщении.