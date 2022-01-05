В России заявили, что Казахстан может сам справиться с ситуацией в стране

В России исходят из того, что Казахстан в состоянии самостоятельно справиться с ситуацией в стране, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Мы исходим из того, что это союзное дружественное государство может самостоятельно с этим справиться и уже предпринимает шаги в этом направлении», — заявил сенатор РИА Новости.

Он выразил уверенность в том, что решения Нур-Султана по урегулированию ситуации будут адекватными и она вскоре войдет в нормальное русло.

«Я верю в мудрость, дееспособность и эффективность наших союзников и партнеров», — заключил Карасин.