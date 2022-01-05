Назван ежедневный объем поставок туркменского газа в Азербайджан

Начались поставки туркменского газа в Нахчыванскую Автономную Республику через территорию Ирана.

Об этом сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По словам Ахмедова, согласно достигнутой договоренности, остальная часть предусмотренного для Азербайджана туркменского газа будет принята на границе с Ираном, вблизи Астары.

Он добавил, что по обоим указанным направлениям азербайджанская сторона планирует принимать ежесуточно более 4 млн. кубометров газа.