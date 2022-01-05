Почему российское военное присутствие в Армении теряет свое значение для Москвы? – Тофик Зульфугаров

Экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» статус, в котором изложил логические умозаключения о фактах, свидетельствующих о потере значения военного присутствия России в Армении.

Зульфугаров отметил, что вышеуказанное военное присутствие состоит из двух компонентов: самой военной части в Гюмри и авиагруппы в Ереване. Первая сформировалась на основе «пункта временного развертывания» тяжёлой техники, оставшейся на территории Армении и являвшейся составной частью сил-«потолков», предусмотренных фланговыми ограничениями в соответствии с Договором об обычных видах вооружений в Европе.

«Данная тяжёлая техника в количестве около 80 единиц находилась в законсервированном состоянии и была обеспечена «кадрированным» личным составом. Затем была добавлена часть военной техники, выведенной из Грузии — включая средства ПВО.

В 2013 году были размещены ударные комплексы «Искандер-М». В авиагруппе находится на вооружении истребители МИГ- 29 и несколько вертолётов.

Следовательно, из всего вооружения, находящегося в Армении, наиболее эффективными являются «Искандеры-М», которые, тоже не являясь носителями ядерных боеголовок, имеют весьма относительное военное значение…

Если к нашему анализу добавить тот факт, что именно Россия продала Турции комплексы ПВО «С-400», то получается, что она не предполагает использование против Турции своих «Искандеров» и МИГ-ов.

А, следовательно, российская военная инфраструктура в Армении не имеет никакой антитурецкой и антинатовской стратегической и тактической направленности.

Эта инфраструктура всегда имела только «имиджевые» задачи, которые с учётом ухода Армении на «Запад», перестанут быть актуальными.

Поэтому нам в своих оценках перспектив развития ситуации на Южном Кавказе следует предполагать, что военная инфраструктура РФ может быть сохранена только в тех регионах Грузии, имеющих географическую связь с Россией», — резюмирует дипломат.