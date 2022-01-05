Москва считает, что в Казахстане все идет по сценарию «оранжевой революции»

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов заявил, что в Казахстане все идет по сценарию «оранжевой революции». Об этом сообщает URA.RU.

Так он прокомментировал протесты граждан на фоне подорожания цен на газ в республике.

«Сначала находят повод для того, чтобы вывести людей на площади в экономических причинах — высокая цена на газ. Люди выходят на улицы, проходит час-другой и уже во главе угла — политические лозунги и призывы», — выразил мнение Чернышов.

Он напомнил, что недавно в Санкт-Петербурге состоялся неофициальный саммит лидеров СНГ. По словам вице-спикера, это не понравилось Западу.

«Безусловно, единство лидеров Казахстана, приверженность курса кооперации с Москвой не нравится лондонскому и вашингтонскому обкому. И эти ребята не сидят без дела… Дело Шарпа будет жить», — добавил парламентарий.