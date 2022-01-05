Почему Путин, а не Немцов? Соратник Ельцина объяснил решение первого президента России

Соратник Ельцина, политолог Георгий Сатаров объяснил, почему первый президент России выбрал своим преемником действующего главу государства Владимира Путина, а не Бориса Немцова. Об этом он рассказал в эфире «Эха Москвы».

По словам бывшего помощника Ельцина, для такого выбора было три причины. Первая кроется в том, что Ельцин поменял отношение к преемнику после дефолта, произошедшего в 1998-м году.

«Для него дефолт был фантастическим шоком… И он поменял типаж с молодого реформатора на охранителя достигнутого. Вот должен быть служивый человек», — отметил Сатаров.

Вторая причина — Ельцину была близка политика Путина в отношении Чеченкой войны. Третье обстоятельство, определившее решение, по мнению политолога — «то был фактически момент колоссальной усталости общества от революции».

Путин оказался рядом с президентом в нужный момент, считает Сатаров. Он «соответствовал типажу, и у него была очень серьезная популярность», резюмировал эксперт.