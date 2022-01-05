Москве и Тегерану придется считаться с новой ролью Турции на Южном Кавказе – доклад SETA Foundation

В отличие от России и Ирана, в результате второй карабахской войны Турция смогла усилить свое влияние на Южном Кавказе, отмечается в опубликованном накануне аналитическом докладе SETA Foundation «Геополитический ландшафт Турции в 2022 году».

Эксперт отмечает, что другие участники регионального процесса совсем не горели желанием усиливать роль Турции на Южном Кавказе.

«С одной стороны, Россия стремилась сдержать региональное влияние Турции, определяя условия мирного соглашения между двумя враждующими странами и пытаясь исключить Турцию из миротворческая и наблюдательная миссия. С другой стороны, Иран стал угрожать Азербайджану не предпринимать дальнейших шагов вместе с Турцией», — отмечают эксперты.

Однако, как отмечают авторы доклада, новые реалии требуют, чтобы и Россия, и Иран признали жизненно важную роль Турции в регионе.

Кроме того, в докладе говорится, что Анкара показала, что будет действовать вместе с Баку во время восстановления освобожденных регионов и в построении региональной стабильности. Кроме того, Турция и Азербайджан неоднократно призывали к созданию всеобъемлющей региональной инициативы для достижения региональной стабильности.

Они, по словам экспертов, призвали три региональные державы, а именно Турцию, Россию и Иран, и три меньших государства, а именно Азербайджан, Армению и Грузию, стать частью этой региональной платформы.

В докладе отмечается, что создание новых транспортных коридоров и разблокировка коммуникаций даст Турции еще больше возможностей по влиянию и на регион, и на территории за его пределами.

На этом фоне даже беспокойство Ирана по поводу коридора, который обеспечит Турции множество преимуществ в ее соперничестве с ним, не приведет к разрыву отношений, убеждены эксперты.

«Новый геополитический баланс заставит Иран сотрудничать с Турцией в среднесрочной перспективе», — подводит итог автор доклада.