Ученый Экозьянц опроверг распространенный армянский миф

Российский ученый и историк армянского происхождения Филипп Экозьянц опроверг очередной армянский миф.

«Если армянский язык, как утверждают армянские историки, существует уже несколько тысяч лет, и если в течение этих нескольких тысяч лет армяне действительно говорили на своем армянском языке, то почему до XX века его никто, кроме армян, не знал? Армяне же не общались на нем втайне от всех.

Как за такой огромный отрезок времени соседние народы умудрились НЕ выучить этот язык? Турецкий, арабский, персидский знала вся Передняя Азия, а армянский «не заметила»», – написал он в своем «Фейсбуке».