Актриса с мировым именем выступила в поддержку палестинских активистов

Британская киноактриса и фотомодель Эмма Уотсон поддержала палестинских активистов посредством публикации в Instagram.

Публикация главной героини известного фэнтезийного сериала «Гарри Поттер» вызвала одобрение у палестинских пользователей сети и волну критику – у сторонников Израиля.

Накануне на своей странице в Instagram актриса поделилась майским постом активистов из Bad Activist Collective с фотографией с митинга в поддержку палестинцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emma Watson (@emmawatson)

На снимке изображен плакат протестующих с надписью «Солидарность — это глагол».

Свой пост Эмма Уотсон прокомментировала цитатой Сары Ахмед, британо-австралийского ученого: «Солидарность не предполагает, что наша борьба — это одна и та же борьба, или что наша боль — это та же боль, или что мы надеемся на такое же будущее. Солидарность включает в себя приверженность и работу, а также признание того, что даже если у нас разные чувства, одна и та же жизнь или одно и то же тело, мы живем на общих основаниях».

Пост Уотсон получил одобрение пропалестинских пользователей Instagram, многие подписчики выразили признательность знаменитой актрисе, использовав при этом хэштеги #FreePalestine, #PalestineWillBeFree и смайлики с изображением палестинского флага.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал пост Уотсон через публикацию в Twitter: «Постановка может быть эффективна в «Гарри Поттере», но она не эффективна в реальности», а его предшественник Дэнни Данон обвинил актрису в «антисемитизме».