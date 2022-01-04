Со слов Эрдогана, сложный период для турецкой экономики в прошлом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сложный период для турецкой экономики остался позади, теперь пора «пожинать плоды» усилий правительства.

«Мы решительно настроены избавить турецкий народ от бремени волатильности на валютном рынке и искусственного завышения цен… Самое сложное мы оставили позади. С этого момента пришло время пожинать плоды наших усилий и показать нашему народу, что мы шаг за шагом приближаемся к нашим целям. Завершение года с показателем экспорта в 225 миллиардов долларов демонстрирует, что Турция на верном пути», — сказал Эрдоган на расширенном заседании правящей партии.

Финансовая система Турции переживает не лучшие времена из-за падения курса нацвалюты, напоминает «Прайм». Оно резко ускорилось после нескольких подряд снижений учетной ставки центробанка: 20 декабря доллар достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе ушедшего года стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о новых мерах по противодействию волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.

Президент Турции выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 — министра финансов. Лидеры оппозиции обвиняли Эрдогана в экономической некомпетентности и призывали к досрочным выборам. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.