Warner Music выкупила права на песни Дэвида Боуи

В сумму более 250 миллионов долларов обошлась студии Warner Music очень значимая покупка: американская компания приобрела права на все студийные альбомы легендарного британского рок-музыканта и автора песен Дэвида Боуи.

Согласно договору, компании переходят права на песни из 26 студийных альбомов музыканта, выпущенных при его жизни, а ещё на посмертный релиз Toy, премьера которого состоится 7 января. В него войдут несколько оригинальных треков и переработанные версии ранних песен музыканта. Выпуск альбома, кстати, произойдёт через более чем 20 лет после первоначально планируемой даты, сообщает «Лайф» со ссылкой на Variety.

Соглашение также включает два студийных альбома группы Tin Machine, фронтменом которой был Боуи, и некоторые другие синглы. Таким образом, сделка передаёт концерну Warner практически все песни Дэвида Боуи.