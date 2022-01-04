Токаев созывает срочное совещание на фоне протестов в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет 5 января совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

«Завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране», — написал Уали в соцсетях во вторник.

На западе Казахстана с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр. К митингующим присоединились работники нефтяных месторождений, сообщает «Интерфакс». В ряде городов Казахстана люди выходят на улицы в поддержку митингующих на западе. Помимо требований о снижении цен на газ люди начали выдвигать требования об улучшении благосостояния народа, об отставке правительства и др.